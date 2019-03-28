CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Bursa'daki Gökdere Meydanı'nda düzenlenen ortak mitinge katıldı.

Burada konuşan Kılıçdaroğlu, herkesin sandığa giderken elini vicdanına koyması gerektiğini ve oyunu ona göre kullanması gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Milliyetçilik bayrağını sevmektir. Milliyetçilik vatanını sevmektir. Milletçilik vatandaşları arasında ayrım yapmamaktır. Milliyetçilik bu ülkenin taşına toprağına kum tanesine canını feda etmektir." dedi.

Huzurlu ve kendi içinde barışıl bir Türkiye istediklerini ifade eden Kılıçdaroğlu, "Beraber huzur içinde yaşamak istiyoruz. Kimsenin ötekileştirilmediği kimsenin kavga etmediği, cadde sokaklarda meydanlarda huzurlu gezen insanlar istiyoruz. Kendi ülkemizde huzur içinde yaşamak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber