Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'nın Elmadağ ilçesinde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, "Kandil'de terörist yok, diyen Bay Kemal'in CHP'sine rağmen, Bay Kemal'in ittifak ortaklarına rağmen Suriye ve Irak'taki terör bataklıklarını tek tek kurutuyoruz." dedi.

"Milletiyle beraber yürüyen bir siyasetçiyi sindirebilecek hiçbir fani güç yoktur, bunu böyle bilesiniz." diyen Erdoğan,şunları söyledi:

"Vatandaşıyla aynı safta duran, aynı hedefe koşan bir devlet adamını durdurabilecek hiçbir engel yoktur. Kardeşlikle, dayanışmayla büyüyen bir ülkenin önünü hiç kimse kesemez, kesmeye cesaret dahi edemez.

Şimdi birileri diyor ki 'Seçimler bitsin de göreceğiz. Pazar günü bir intikam seçimidir.' Be ahmak, neyin intikamı? Bunların beyni sulanmış beyni. Neyin intikamını alıyorsun? 15 Temmuz'un intikamını alıyormuş. Bu ifadeleri kullananlara yargıda gereken dersi vereceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kandil'in uzantıları karşısında eğilip bükülenlerden başkente belediye başkanı olmaz. Daha kendi haysiyetini bile korumayanlardan Ankaralının emanetine sahip çıkması beklenemez." diye konuştu.

Erdoğan, "Bugün kendisine yapılan tehdidi sineye çeken, yarın Diyarbakır'da, Mardin'de olduğu gibi belediyesinin bodrumunda atılan tokatları, kurulan sözde mahkemeleri de sineye çeker. Bugün hakaretlere sesini çıkarmayan, yarın Allah korusun belediyenin önünde hendek kazılmasına, çukur açılmasına da karşı koyamaz." ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sahte senet tüccarlarına Ankara'yı teslim edemeyiz." dedi.

Kaynak: AA