Haber Giriş: 14 Aralık 2020 Pazartesi 11:48Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Mide kanaması geçiren Prof. Dr. Mehmet Ceyhan taburcu oldu
[Fotoğraf: DHA Arşiv]
Geçtiğimiz günlerde bir televizyonun canlı yayınında mide kanaması geçiren Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edildi.
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon programının canlı yayınında bir anda rahatsızlandı.
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'ın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi.
Prof. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi.
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