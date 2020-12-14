Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, bir televizyon programının canlı yayınında bir anda rahatsızlandı.



Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan Prof. Dr. Ceyhan'ın, yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği belirlendi.

Prof. Ceyhan, hastanede süren 6 günlük tedavisinin ardından bu sabah taburcu edildi.