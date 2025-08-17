MHP'nin "Terörsüz Türkiye için Milli Birlik ve Dayanışma Buluşmaları" İstanbul'da düzenlendi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İstanbul İl Başkanlığı ev sahipliğinde, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen toplantının divan başkanlığını, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Celal Adan üstlendi.

Programda yaptığı konuşmada, Terörsüz Türkiye hamlesini idrak etmek için Türkiye'nin etrafında yaşananları tahlil etme mecburiyetinde olduklarını söyleyen Adan, "Türkiye dimdik ayakta dursa da etrafımızdaki gelişmeler ciddi bir tehdit boyutuna gelmiştir. Böylesi bir ortamda milli birlik ve iç barış hayati önem taşımaktadır. Fakat Milliyetçi Hareket Partisi için Terörsüz Türkiye projesi yalnızca bir güvenlik meselesi değildir. Liderimizin öncülüğünde üstlendiği bu girişim, uluslararası politikanın kanlı satranç tahtasında her kesimi şoke eden nihai hamledir" dedi.

Adan, Terörsüz Türkiye'nin, ülkeye parmak sallayan emperyal güçlerin alayına birden rest çektiğini belirterek "Bu hamleyle liderimiz sadece hudutlarımızı zorlayan tehlikeleri bertaraf etmeyi değil, aynı zamanda Türkiye'yi bu kaostan yeni çağın süper gücü olarak çıkartmayı hedeflemektedir" diye konuştu.

Yıllardır süregelen terörle mücadele için daha önce de girişimlerin olduğunu ancak Terörsüz Türkiye sürecinin farklı olduğunu ifade eden Adan, şöyle devam etti:

"Terörsüz Türkiye hepsinden daha farklı, daha planlı, daha kararlıdır. Bu hamle tartışmasız bir devlet inisiyatifidir. Ötekilerden üç farkı vardır. Bu girişim terör örgütünün feshi, silahın bırakılmasıyla başlamıştır. İkinci en önemli nokta da şudur. Yalnızca bir partinin dışında meclisteki bütün partilerimiz çalışmada yer almaktadır."

Celal Adan, bu yüzden ortaya çıkacak kararlar ve tavsiyelerin milli mutabakat değerinde olacağını belirterek "Terörsüz Türkiye'nin üçüncü farkı ise en önemlisidir. Bu defa süreci başlatan, kararlılıkla yürüten, liderimiz Devlet Bahçeli'nin şahsında Türk milliyetçileridir. Bunu parti duygusuyla söylemiyorum. Kimlik itiraflarından kaynaklanan, kırk yıldır kan akıtan bu sorunu başka türlü meclisin müzakeresine, gündemine bile kimse getiremezdi. Liderimizin cesur duruşu, tertemiz geçmişiyle bu sürecin arkasında olması, bütün kapıları açmıştır. Tabii ki bir başka önemli avantaj, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu meseleye gösterdiği hassasiyet, ortaya koyduğu dirayettir. Bu unsurların tamamının birleşmesi, Terörsüz Türkiye sürecini daha önce terörle mücadeleye dair yürütülen girişimlerden farklı bir yere taşımıştır" değerlendirmesini yaptı.

"Bu işin nihai çözüm adresi olarak Meclisin öne çıkması çok kıymetli"

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na katkı veren tüm partilere de teşekkür eden Adan, "Bu işin nihai çözüm adresi olarak Meclisin öne çıkması çok kıymetli. Milli iradenin tecelligahı, Milli Mücadele'nin karargahı olan Meclis, bugün de Türkiye'nin geleceğine katkı sunmaktadır, bu ülkenin yarınlarına en büyük hizmeti vermektedir. Terörsüz Türkiye projesinin bugün eriştiği nokta iki yanılgının altını çizmekte, kara propagandaları çöpe atmaktadır. Kaos tüccarları kaybetmişlerdir. Ortadaki tablo Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin gücünü, Meclisimizin hayati önemini bir kez daha herkese göstermiştir" diye konuştu.

Adan, "Terörsüz Türkiye projesi Batı başkentlerinden devşirilen taktiklerle, okyanus ötesinden gelen suflelerle yürümeyecektir. Hamle, milletin selameti için, milletin evlatları tarafından hayata geçirilecektir" ifadelerini kullandı.

Terörsüz Türkiye'nin ne manaya geldiğini herkese anlatmanın kendileri için hayati önem taşıdığını vurgulayan Adan, şunları kaydetti:

"Bu süreci hayata geçirmemizin en büyük sebebini hatırlatmak isterim. Şehitlerimizin aziz ruhu, terörün bitişi için uğraşmamızın asıl nedenidir. Kan ve kin devrini tarihe gömmek isteyişimizin en büyük amacı bir daha evlatlarımızın kanının dökülmemesidir. Çıktığımız yol nihayete erdiğinde, 'Terörsüz Türkiye' başarıya ulaştığında onların mukaddes ruhları şad olacaktır. Çünkü inşallah artık kan akmayacak, terör tamamen bitecek ve şehitlerimizin idealleri gerçekleşecektir."

"Bu süreç çözüm sürecinin 2024-2025 versiyonu değildir"

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız da amaçlarının annelerin gözyaşının akmadığı bir gelecek inşa etmek olduğunu belirtti.

Yıldız, "Bizden hiç kimse anayasanın ilk dört maddesini, 42. maddesini, 66. maddesinde izah edilen millet tarifini değiştireceğimizi düşünmesin. Bunlar bizim kırmızı çizgilerimizdir. Bu maddeler, emin olun hiçbir zeminde tartışma konusu olmaz" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye çağrısından bugüne kadar geçen sürede çok önemli bir yolun geride bırakıldığını dile getiren Yıldız, "Askerimize, polisimize, korucumuza, öğretmenimize, terörden büyük bedel ödeyen masum insanlarımıza karşı sorumluluğumuzun gereği neyse şimdi o yapılmaktadır" ifadesini kullandı.

Yıldız, "Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin Türkiye için oluşturacağı tehditleri yok etmek için öncelikle PKK'nın lağvedilmesi ve silahların terk edilmesi lazımdı. Bu hedefe kısa bir sürede ulaşmak üzereyiz. Terör örgütü kendini dağıtmış, feshetmiş, silahlar da peyderpey teslim edilmektedir" diye konuştu.

Terörsüz Türkiye sürecini istihbarat servislerinin cirit attığı, her türlü entrikanın döndüğü Orta Doğu'da kimseden yardım almadan sürdürdüklerini söyleyen Yıldız, "Bu süreç, 2013-2015 tarihleri arasında ortaya konulan çözüm sürecinin 2024-2025 versiyonu değildir. Toplumu tamamen kucaklayan, temel hak ve özgürlüklerin alanını genişleten, vatandaşın ülkeye aidiyetini ve devlete güvenini pekiştiren adımlar atılırken, biz de yeni bir dil inşa etmek zorundayız" dedi.

"Şehitlerimizi, gazilerimizi ve ailelerini incitecek hiçbir adım atılmamıştır"

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu, buluşmalardaki amaçlarının Terörsüz Türkiye girişimi ve gelişmeleri kapsamında vatandaşları doğru bilgilerle aydınlatmak, toplumun her kesimini kucaklayan siyaset anlayışını geniş kitlelere ulaştırmak olduğunu söyledi.

Daha demokratik bir toplum ve siyasi hayat arayışında en önemli sorumluluğun, toplum kesimlerini temsil iddiasında olan siyasi partilere düştüğünü belirten Aksu, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı demokratik düzeni ihya ederken, hukuk devletini güçlendirecek ve herkesin eşit birer vatandaş olduğu gerçeğinin daha iyi anlaşılmasını sağlayacak reform niteliğindeki adımları atmaya devam edecektir. Bunların hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilebilmesi ise tüm siyasi partilerin, Türkiye partisi sorumluluğuyla hareket etmesini zorunlu kılmaktadır."

"Fitnecilerin suyu bulandırmasına, nifak kazanını kaynatmasına müsaade etmeyeceğiz"

MHP Sakarya Milletvekili Muhammed Levent Bülbül, "Cumhur İttifakı olarak bu süreci bozmaya dönük her girişime karşı teyakkuzda olduğumuzu belirtmek istiyorum. Fitnecilerin suyu bulandırmasına, nifak kazanını kaynatmasına Allah'ın izniyle müsaade etmeyeceğiz" dedi.

MHP İstanbul İl Başkanı Serter Selim ise "Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte asırlık birlik, sonsuz kardeşlikle 47 yıllık terör belasından kurtularak Terörsüz Türkiye'yi inşa edeceklerine yürekten inanıyoruz. Çünkü biz ayrılıkta değil, birliğin ruhunda yoğrulduk. Kardeşlik bizde saklıdır, bölmek isteyenin karşısında çelikten duvar oluruz" ifadelerini kullandı.

Toplantıya, MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, İzzet Ulvi Yönter, milletvekilleri, belediye başkanları, Çanakkale, Düzce, Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Tekirdağ ve Zonguldak'tan il ve ilçe başkanları, şehit aileleri ve gaziler ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.