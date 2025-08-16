Açık 26.5ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 16.08.2025 18:23

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump-Putin zirvesini değerlendirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump-Putin zirvesini değerlendirdi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alaska'da gerçekleştirilen ABD Başkanı Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Putin arasındaki görüşme hakkında sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan değerlendirmesinde şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Sayın Trump ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Sayın Putin arasında Alaska’da gerçekleştirilen görüşmeler Rusya-Ukrayna savaşının sonlandırılması arayışlarına yeni bir ivme kazandırmıştır. Alaska Zirvesi’ni memnuniyetle karşılıyor, bu yeni sürecin Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski’nin de katılımıyla kalıcı barışın temelini atmasını diliyoruz. Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır."

ABD Donald Trump Recep Tayyip Erdoğan Rusya Ukrayna Vladimir Putin Vladimir Zelenskiy
