Gündem
AA 16.08.2025 12:39

7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Mersin'de Anamur-Silifke, Diyarbakır'da Lice, Adıyaman'da Besni, Afyonkarahisar'da Bolvadin, Karaman'da Ermenek, Çanakkale'de Bayramiç ve İzmir'de Urla yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını bildirdi.

7 ildeki orman yangınları tamamen kontrol altına alındı

Yumaklı, Next Sosyal'deki hesabından, orman yangınlarına ilişkin son durumu paylaştı.

Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki yangınlara karadan ve havadan müdahale edildiğini belirten Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

"Mersin Anamur-Silifke, Diyarbakır Lice, Adıyaman Besni, Afyonkarahisar Bolvadin, Karaman Ermenek, Çanakkale Bayramiç ve İzmir Urla yangınları tamamen kontrol altına alınmıştır. Kocaeli Karamürsel yangını ise büyük ölçüde kontrol altına alınmıştır. Bölgede soğutma çalışmalarımız sürmektedir. Yeşil vatanımızı korumak için var gücümüzle çalışıyoruz."

İbrahim Yumaklı Orman Yangını Tarım ve Orman Bakanlığı
