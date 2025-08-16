FETÖ'ye yönelik 29 ildeki operasyonlarda 49 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabındaki açıklamasında, son 10 günde FETÖ'ye yönelik İstanbul, İzmir ve Ankara'nın aralarında bulunduğu 29 ilde jandarma tarafından operasyonlar düzenlendiğini belirtti.

Operasyonlara ilişkin bilgi veren Yerlikaya, yakalanan 49 şüphelinin, sosyal medya üzerinden FETÖ propagandası yapma, örgütün güncel yapılanması içinde faaliyet yürütme, ankesörlü telefonlar aracılığıyla örgüt mensuplarıyla iletişim kurma ve terör örgütüyle iltisaklı sözde yardım kuruluşlarına finans sağlama gibi suçlardan arandıklarını kaydetti.

29 ilde FETÖ’ye yönelik Jandarmamız tarafından son 10 gündür devam eden operasyonlarımızda; 49 şüpheliyi yakaladık❗️



➡️ 39'u TUTUKLANDI. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor.



Şüphelilerin;

????Terör örgütünün güncel yapılanması içerisinde faaliyet yürüttükleri,

????Ankesörlü… pic.twitter.com/nt1uYGR2b4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) August 16, 2025

Yerlikaya, şüphelilerden 39'unun tutuklandığını, diğerleri ile ilgili adli işlemlerin sürdüğünü ve operasyonlarda çok sayıda örgütsel doküman ile dijital materyal ele geçirildiğini ifade etti.

Valileri, operasyonları koordine eden Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Jandarma TEM Daire Başkanlığını, operasyonları gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlarını ve jandarma ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, "Milletimizin birlik ve beraberliğine, devletimizin bütünlüğüne, vatandaşlarımızın huzuruna ve refahına kastedenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.