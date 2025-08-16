Açık 24.7ºC Ankara
Gündem
TRT Haber 16.08.2025 18:14

Trafik levhaları yeniden düzenlenecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, kara yollarındaki hız sınırları ve trafik levhaları gözden geçirilecek. Uyumsuz uygulamalar, tek standarda bağlanarak yeniden düzenleme yapılacak.

Trafik levhaları yeniden düzenlenecek

"Karayollarındaki Hız Sınırlama Uygulamalarında Yeknesaklık" genelgesi Resmi Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre; hız sınırı levhaları, hız sınırı sonu işaretleri ve diğer trafik işaretlemeleri güncel standartlara uygunluk, konum, gereklilik ve görünürlük açısından yeniden değerlendirilecek. Yerleşim yeri dışındaki bölünmüş yollar başta olmak üzere ülke genelinde hız sınırlarını düşüren işaretlemeler gözden geçirilecek.

Ayrıca, meskun mahal dışındaki hemzemin yaya geçitleri standartlara uygunluk açısından incelenecek, okul, hastane bölgesi gibi istisnalar dışında kalan hemzemin yaya geçitleri kaldırılacak.

Çalışmalar, İçişleri Bakanlığı ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Milli Eğitim, Sağlık, Tarım ve Orman bakanlıkları ile belediyeler başta olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlarca yürütülecek.

Yeni düzenlemelerde "trafik işaret levhaları mümkün olduğu kadar az, fakat gerektiği kadar çok olmalı" ilkesi esas alınacak.

Düzenlemeler, öncelikli yollarda 1 Eylül’e, diğerlerinde ise 31 Aralık’a kadar tamamlanacak.

Düzenleme ile yaya geçitlerinden otoyollardaki tabelalara kadar her ayrıntı denetlenerek sürücünün dikkatini dağıtan ya da gereksiz levhaların kaldırılması, her yerde geçerli, sade ve net bir hız kuralının getirmesi amaçlanıyor.

