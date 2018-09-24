MHP'nin af teklifi TBMM'de

Milliyetçi Hareket Partisi, "Af teklifini" Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız teklifin detaylarını geçtiğimiz günlerde açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 73' üncü Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye hareketinden önce af teklifiyle ilgili görüşünü dile getirmiş, şahıslara karşı suçlarda af yetkisinin devlette olmadığını söylemişti.

MHP'li Yıldız, teklifin ayrıntılarını şöyle duyurmuştu:

- Devlete karşı, hükümete karşı, milli savunmaya karşı, çocukların cinsel istismarı, terörle mücadele, Türkiye aleyhine işlenen suçlar kapsam dışında.

- 19 Mayıs 2018 tarihinden sonra işlenen suçlar kapsam dışı bırakılmıştır.

- 19 Mayıs 2018 tarihi dahil olmak üzere önce işlenen suçlar bakımından çekilmesi gereken toplam ceza sürelerinden şartlı indirim yapılması, infazı kalmayan hükümlü ve tutukluların salıverilmesidir.

- Kanun kapsamındaki suçlardan tutuklu veya hükümlülerini tabi oldukları infaz çekilmesi cezadan 5 yıldır indirilir. İndirimden sonra infazı kalmamışsa hükümlü salıverilir.

- Teklifimiz yasalaşırsa bu düzenlemeden faydalanacak 162 bin 989 kişidir. Bu düzenleme ile bu kadar kişinin hukuksal durumunda önemli bir değişiklik olacaktır.

Kaynak: TRT Haber