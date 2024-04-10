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Gündem
TRT Haber 10.04.2024 08:14

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e ‘dön’ çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çağrıda bulundu: Ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasına, diğer proje sahibi arkadaşların da Türkiye meselelerinde çaba gösteren parti konumuna gelmesini düşünmekteyim.

MHP Genel Başkanı Bahçeli’den Akşener’e ‘dön’ çağrısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ramazan Bayramı namazını Ankara'da kıldı.

Bahçeli namazın ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"Aritmetikte 4 işlem vardır. Toplama, çıkarma, bölme çarpma. Çıkarmayla bölme küçültür çarpmayla toplama büyütür o sebepten dolayı Türkiye’nin birliğe beraberliğe ihtiyacı vardır.

Önümüzdeki günlerde siyasi partilerimiz siyasi istikrarı önce kendi kurumlarında sağlamalı sonra da ülkeye siyasi istikrarı getirerek güçlü Türkiye’nin yükselişine katkıda bulunmalı.

Kongreler partilerden ayrılmalar geçmişte olduğu gibi süre gelir. Her seçim sonrası suçlu aranır. 

Bizden ayrılan bir grup arkadaşımız İyi Parti’yi kurmuşlardır. Bu seçimler sonucu birinci anlayış partiyi bölmek, küçültmek, daraltmak. Aritmetik işlem doğrultusunda sisayisi istikrarsızlığa neden olmuştur.

 

MHP 55 yıldır siyasi hayatında bu tür şeyleri yaşamıştır. Sonuç olarak MHP ulu çınar olarak ayakta kalmıştır.

Önüne gelen aday olmaya çalışıyor. En tabi haklarıdır fakat çoklu adaylar çoklu bölünmelere de vesile oluyor. Akşener’in ayrışma kararından vazgeçerek partinin başında olmasına, diğer proje sahibi arkadaşların da Türkiye meselelerinde çaba gösteren parti konumuna gelmesini düşünmekteyim. Bu siyasi partinin böyle bir oyuna tahrike düşmeden 27 Nisan’da Türk siyasi hayatındaki faaliyetlerini gözden geçirmelerini tavsiye ediyorum. Kabul ederler etmezler ama benim düşüncem budur. "

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Ankara Devlet Bahçeli MHP Ramazan Bayramı
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