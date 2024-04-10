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Gündem
AA 10.04.2024 07:09

Bakan Güler, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki komutanlarla Şanlıurfa'da bayram namazı kıldı, vatandaşlarla bayramlaştı.

Bakan Güler, bayram namazını Şanlıurfa'da kıldı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile bayram namazı için Şanlıurfa'daki tarihi Balıklıgöl Yerleşkesi'ne gitti.

Dergah Camisi'nde bayram namazı kılan Bakan Güler ve komutanlar, vatandaşlarla bayramlaştı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Bakan Güler, daha sonra beraberindeki komutanlarla 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına geçerek Yüzbaşı Ali Saip Kışlası'nda 20'nci Zırhlı Tugay ve 7'nci Komando Tugay Komutanlığı personeliyle bayramlaştı.

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Ramazan Bayramı Şanlıurfa Yaşar Güler
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