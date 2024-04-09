Az Bulutlu 14.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 09.04.2024 23:56

Türkiye'den Yunanistan'a "Deniz Parkı" tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının Ege Denizi ve İyon Denizi'nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurmasına ilişkin "İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir." ifadesini kullandı.

Türkiye'den Yunanistan'a "Deniz Parkı" tepkisi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Yunanistan Dışişleri Bakanlığının açıklamasında 16-17 Nisan'da Atina'da düzenlenecek "Okyanuslarımız Konferansı" sırasında biri Ege Denizi’nde, diğeri İyon Denizi’nde iki yeni Deniz Parkı ilan edeceğini duyurduğuna dikkat çekilerek şunlar kaydedildi:

"Yunanistan’ın, Ege sorunları bağlamında öteden beri hemen her platformdan istifade etme çabası içinde olduğu bilinmektedir. İlişkilerimizde son dönemde görülen yumuşamaya rağmen Yunanistan'ın bu defa da çevreyle ilgili hususları istismar ettiği görülmektedir.

Ege sorunlarını ve egemenliği uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş bazı ada, adacık ve kayalıkların statüsüne ilişkin hususları kendi gündemi çerçevesinde kullanmamasını Yunanistan’a tavsiye ederiz."

Avrupa Birliği (AB) dahil üçüncü taraflara, "Yunanistan'ın çevre programlarına yönelik siyasi hamlelerine" alet olmaması konusunda ikazda bulunulan açıklamada, uluslararası deniz hukukunun, kapalı ya da yarı kapalı denizlerde kıyıdaş devletler arasında çevre konuları dahil işbirliğini teşvik ettiğinin altı çizilerek, Türkiye'nin Ege Denizi'nde Yunanistan'la işbirliğine her zaman hazır olduğu vurgulandı.

"Yunanistan'ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel fiili durumları kabul etmeyeceğimize tekraren dikkat çekeriz." ifadesine yer verilen açıklamada, söz konusu Deniz Parklarının, Ege Denizi'nde iki ülke arasındaki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağı belirtildi.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Son Dakika Türkiye- Yunanistan İlişkileri Yunanistan
Sıradaki Haber
Pençe- Kilit'te 1 askerimiz şehit oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:27
İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı sistemler hacklendi
00:14
Gazzeli çocukların bayramda tek dileği, İsrail'in alıkoyduğu babalarına kavuşmak
00:00
ABD'den skandal savunma: İsrail Gazze'de soykırım suçu işlemedi
23:55
Ağır tonajlı araçlara bayram dönüşü seyir yasağı
23:48
Şehit Aslan'ın Niğde'deki ailesine acı haber verildi
23:46
Blinken: Refah operasyonu için İsrail'in bize ilettiği tarih yok
Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde suyun rengi değişti
Küçükçekmece Gölü'nün kıyı kesimlerinde suyun rengi değişti
FOTO FOKUS
Kassam Tugayları İsrail güçlerine yönelik pusu ve saldırı görüntülerini yayınladı
Kassam Tugayları İsrail güçlerine yönelik pusu ve saldırı görüntülerini yayınladı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ