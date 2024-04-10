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Gündem
TRT Haber 10.04.2024 05:53

9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek

Yargıda yeni düzenleme, bayram sonrası Meclis gündemine gelecek. Hazırlıkları devam eden 9'uncu yargı paketinde özellikle cezasızlık algısını ortadan kaldırmaya yönelik düzenlemeler öne çıkacak. Pakette hakim ve savcıların terfi sisteminin de güncellenmesi yer alacak.

9. Yargı Paketi bayramdan sonra gündeme gelecek

Adalet Bakanlığı, hazırlanan 9'uncu yargı paketini bayram sonrası Meclis gündemine sunacak. 

Paketin öncelikli maddelerinden biri, cezasızlık algısının kırılmasına yönelik düzenleme olacak. Bu doğrultuda, denetimli serbestliğin cezayla orantılı hale getirilmesi öngörülüyor.

Hükümlülerin koşullu salıverilme süresinin beşte birini denetimli serbestlikte geçirmesi formülü üzerinde duruluyor.

Soyadı düzenlemesi yapılacak

Pakette kadınların soyadı hakkına ilişkin bir değişiklik de yer alacak.

İki soyadı kullanan evli kadınlara yalnızca kendi soyadını kullanma hakkı gelecek.

Hakim ve savcıların terfi sistemi güncellenecek

Teklifle, Hakimler ve Savcılar Kanunu'nda da değişikliğe gidilecek.

Hakim ve savcıların disiplin cezaları daha nesnel ölçütlere bağlanacak. Terfi sistemi nitelik, liyakat ve performansı esas alacak şekilde güncellenecek.

Sporda şiddete yönelik yeni önlemlerin pakette yer alıp almayacağı ise taslağın görüşmeleri sırasında şekillenecek.

Caydırıcılık açısından cezaların artırılması gündeme gelebilecek.  

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