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Gündem
TRT Haber 16.06.2026 11:46

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, erken seçim tartışmalarına değinerek, "Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli: Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis'teki grup toplantısının çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız" dedi.

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"Millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniliyor"

Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Seçimlerin zamanında yapılması ile Cumhurbaşkanımızın danışmanının verdiği tarih arasında saat farkı dahi yoktur. Önemli olan seçimin zamanında yapılmasıdır. Şu an için tartışılan her konunun artık açıklığa kavuşarak Türkiye’yi istikrar içerisinde büyüyen bir ülke yapısına kavuşturma zamanıdır. Onun için televizyonlarda yakinen takip ediyoruz; değişik isimler yeni Cumhurbaşkanı adayı olarak ortaya çıkıyor, onlar üzerinden tartışmalar ve hesaplar yapılıyor ve millet seçimden önce seçime getirilmiş gibi gösterilmek isteniliyor. Bu doğru değildir. Cumhurbaşkanımız görevdedir, biz de arkasındayız."

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