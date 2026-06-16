6 ilde zehir tacirlerine operasyon: 221 gözaltı

İçişleri Bakanlığının açıklamasına göre, mahalle ve sokaklarda uyuşturucu ticareti yapan suç örgütlerine yönelik yaklaşık 4 ay süren teknik takip, analiz ve delil toplama çalışmaları gerçekleştirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı ve Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kayseri Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince yürütülen çalışmalar sonucu Kayseri merkezli Ankara,

Adana, Nevşehir, Muğla ve Gaziantep olmak üzere 6 ilde operasyonlar düzenlendi.

2 bin 500 polis, 632 ekip, 1 helikopter, 2 dron ve 10 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla 263 adrese yönelik operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alındı.