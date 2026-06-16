Devlet Bahçeli: İsrail, ABD-İran mutabakatının karşısında

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında ABD ile İran arasında varılan mutabakatı değerlendiren Bahçeli, İsrail'in bölgedeki saldırgan tutumuna da sert tepki gösterdi.

ABD ve İran arasındaki diplomatik yakınlaşmayı "temkinli bir iyimserlik" ile karşıladıklarını belirten Bahçeli, süreçte yaşanabilecek risklere dikkati çekti.

Bahçeli, "ABD ile İran arasında sağlanan mutabakatı sevindirici bulmakla birlikte dikkatle takip ediyoruz. Hain kumpaslardan ve olası sabotaj girişimlerinden hassasiyetle kaçınılmalıdır." ifadelerini kullandı.

İsrail'e "kriz makinası" tepkisi

Konuşmasında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını ve diplomatik süreçlere karşı duruşunu eleştiren Bahçeli, şöyle devam etti;

Kan delisi bir kriz makinası olan İsrail, ateşkesi ihlal ederek Lübnan’a saldırmakta; söylem ve demeçleri ile dünya milletlerinin dört gözle beklediği ABD-İran mutabakatının dahi karşısında durmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımız ve Dışişleri Bakanımıza bu hassas süreci ülkemize yakışan bir sorumlulukla yönettikleri için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu tablo, İslam coğrafyasının çözüm masalarının kurucu iradesi olabileceğini göstermesi bakımından oldukça kıymetlidir.