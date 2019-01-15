MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Grup toplantısında konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/acK1mP8VEM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2019

Bahçeli, ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye ile ilgili "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasını sert bir dille eleştirdi.

Bahçeli, Trump'a "Teröristlere bırakın Kürt demeyi insan demek bile ihanettir. Teröristleri Türkiye'ye tercih eden bir ABD başkanı bizim için yok hükmündedir." diyerek tepki gösterdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Teröristlere bırakın Kürt demeyi insan demek bile ihanettir. Teröristleri Türkiye'ye tercih eden bir ABD başkanı bizim için yok hükmündedir.https://t.co/fe5YHasQVB pic.twitter.com/KO54Mlct6Y — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2019

Bahçeli, "Türkiye Cumhuriyeti egemen ve bağımsızdır. Kimseden izin ve icazet almayız." dedi.

"İp inceldiği yerden kopacaksa varsın kopsun"

Bahçeli "ABD’nin Türkiye ile bir sorunu vardır. İp inceldiği yerden kopacaksa varsın kopsun. Trump ekonomik olarak Türkiye’yi mahvedermiş, senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun." diye konuştu.

Yıldırım'ın istifa tartışmaları

Bahçeli'nin gündemindeki bir diğer konu ise TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın belediye başkan adaylığı sonrası istifa tartışmalarıydı. Bahçeli, konuyla ilgili şöyle konuştu:

"TBMM Başkanı Binali Yıldırım istifa etmeliydi, etmemeliydi tartışması sürecekse, çözüm olarak TBMM İçtüzüğü'nün 14. maddesi en kalıcı çözüm yoludur. Sayın Yıldırım, seçim propaganda ve yasaklarının başladığı tarihten oy verme gününe kadar, Ankara dışında olduğu dönemlerde, başkanvekillerinden birisine vekalet görevi verebilecektir. Böylece polemikler, itirazlar bıçak gibi kesilecektir."

"CHP YSK'yi tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın"

Bahçeli CHP'nin YSK açıklamalarına da tepki gösterdi. "CHP'liler, YSK'yi tanımıyormuş. 'Seçmen kütükleri üzerinde oynanıyor, oraya buraya seçmen kaydırılıyormuş. Hayali seçmenler oluşturuluyormuş.' CHP YSK'yi tanımıyorsa buyursun seçime de katılmasın. Yok eğer katılacaksa iddialarını çok acil ispatlasın. CHP yönetimi ya savcılığa suç duyusunda bulunsun ya da bu iddiaları YSK ihbar kabul edip harekete geçsin." dedi.

Kaynak: TRT Haber