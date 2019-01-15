ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye ile ilgili "Kürtlere saldırırlarsa Türkiye'yi ekonomik olarak mahvedeceğiz" açıklamasında bulunmuştu.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump'ın paylaşımlarına tepki gösterdi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuşuyor. https://t.co/CumKgpyczM — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) 15 Ocak 2019

Akşener, "Trump'ın Türkiye’nin operasyon ihtimaline karşı yaptığı açıklama büyük talihsizliktir. ABD Başkanı diyor ki, Kürtlere saldırılarsa Türkleri ekonomik olarak mahvedeceğiz. Sayın Trump'a seslenmek isterim. Türk Devleti Kürtlerle değil teröristlerle mücadele ediyor. Yıllarca Ortadoğu’daki kaoslarda per perişan yollara düşen mazlumlara hep Türkiye kucak açmıştır. Türk milleti saldırmaz katletmez. Türkiye bölgeye girerse milli güvenliğini tehdit eden teröristlere haddini bildirmek için girer. Türk Devleti gireceğim dediyse girer, tarih şahittir. Mehmetçiğin postalının değdiği yerde gül biter. Fırat'ın doğusu batısı demeden girilsin ve terör yuvaları yerle bir edilsin." dedi.

Kaynak: TRT Haber