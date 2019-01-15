Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından bütçe açığı rakamlarını değerlendirdi.

Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngördüklerini ifade eden Albayrak, “Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur. YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk.” dedi.

Yeni Ekonomik Program’da yıl sonu bütçe açığını 72,1 milyar lira olarak öngörmüştük. Bütçe açığı gerçekleşmesi, hedefimiz ile uyumlu olarak 72,6 milyar lira olmuştur.



YEP’te yüzde 1,9 olarak belirlediğimiz bütçe açığının milli gelire oranı hedefini böylece tutturmuş olduk. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Ocak 2019

Aralık ayında bütçe açığının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 oranında artış göstererek 18,1 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirten Albayrak, “Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde 19,9 oranında artış göstererek 55,9 Milyar TL'den 67,0 Milyar TL tutarına ulaştı.” ifadelerini kullandı.

Aralık ayında bütçe açığı bir önceki yılın aynı dönemine göre %15,1 oranında azalış göstererek 18,1 Milyar TL olarak gerçekleşti.



Aralık ayında bütçe gelirleri yüzde %19,9 oranında artış göstererek 55,9 Milyar TL'den 67,0 Milyar TL tutarına ulaştı. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Ocak 2019

Albayrak şunları söyledi:

“Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20,2 oranında arttı ve 757,8 Milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15,8 oranında artış göstererek 621,3 Milyar TL tutarına çıktı. Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise yüzde 22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu.”

Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri %20,2 oranında arttı ve 757,8 Milyar TL tutarına ulaştı. Vergi gelirleri ise %15,8 oranında artış göstererek 621,3 Milyar TL tutarına çıktı.



Ocak-Aralık dönemi bütçe giderleri ise %22,4 oranında artarak 830,5 milyar TL oldu. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Ocak 2019

Albayrak, “Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz. Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık.” dedi.

Güçlü kamu mali yapımız ve sağladığımız mali disiplin Türkiye’nin en önemli çıpalarından birisidir. 16 yıldır mali disiplini kararlılıkla sürdürüyoruz.



Geçirdiğimiz zor döneme rağmen mali disiplinden asla taviz vermedik. YEP ile uyumlu bütçe performansı ile 2018'i tamamladık. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Ocak 2019

Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacaklarını söyleyen Albayrak, “Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır.” ifadelerini kullandı.

Önümüzdeki dönemde de bütçe disiplininden sapmayacağız.



Güçlü maliye politikası, para politikasıyla eşgüdümlü olarak, enflasyonla mücadele başta olmak üzere tüm dengelenme dönemi hedeflerinin en önemli destekçisi olacaktır. — Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 15 Ocak 2019

Kaynak: TRT Haber