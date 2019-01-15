İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamaya göre, yolcu sayısı açısından Türkiye'nin ikinci, Avrupa'nın 13. en büyük havalimanı olan İstanbul Sabiha Gökçen'in yolcu sayısı, geçen yıl 2017'e göre yüzde 9 artarak 34 milyon 58 bin 917'ye yükseldi.

Önceki yıl 10 milyon 338 bin 816 olarak gerçekleşen dış hat yolcu sayısı 2018'de yüzde 13 artarak 11 milyon 671 bin 870'e, iç hat yolcu artışı ise yüzde 7 yükselerek 22 milyon 387 bin 47'ye ulaştı.

Sabiha Gökçen'den 2018'de uçuş yapan yolcu uçağı sayısında toplamda yüzde 7 artış elde edildi ve yolcu uçağı sayısı 222 bin 985 oldu. Dış hat uçuşu yapan yolcu uçağı sayısı 2018'de yüzde 10, iç hat uçuşu yapan yolcu uçağı sayısı ise yüzde 5 arttı.

"2018 rekorlar ve başarılarla dolu bir yıl oldu"

Verileri değerlendiren Sabiha Gökçen Havalimanı işletmecisi İSG'nin Üst Yöneticisi (CEO) Ersel Göral, 2018'in kendileri için rekorlar, başarılar ve ödüllerle dolu bir yıl olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Terminal işletmesini devralmamızın 10. yıl dönümünde yolcu sayımızı 34 milyonun üstüne çıkartarak geçen yıla göre yüzde 9 bir büyüme elde ettik. Ayrıca uluslararası yolcu sayısında da çift haneli büyüme elde ederek dış hat yolcu sayısını yüzde 13 oranında artırdık. 31 Temmuz 2018’de iç hatlar ek terminal binamızı hizmete soktuk. Sosyal sorumluluk projemiz ödüller aldı, almaya da devam ediyor. Tüm bunları ortaya koyduğumuz zaman 2018’i bizim için 10’uncu yıla layık bir dönem olarak değerlendiriyoruz."

Göral, 2019'da tüm bu başarıların üstüne yenilerini eklemeyi ve yepyeni bir hikaye yazmayı amaçladıklarını kaydederek, İstanbul Havalimanı'nın açılması ve Atatürk Havalimanı'nın kapanması ile artık İstanbul'un şehir havalimanı kimliğine kavuşacaklarını bildirdi.

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da misafirlerini sevdiklerine yakınlaştırmaya devam edeceklerini aktaran Göral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu yıl içinde hem metro bağlantısının devreye girmesi, hem de 2. pistimizin bitmesi ile hem kapasitemizi, hem de kolay ulaşılabilirliğimizi tamamlamış olacağız. Bir yandan da terminalimizde yolcularımıza zaman kazandıracak hamlelerimiz olacak. Güvenlik girişinden itibaren check-in, pasaport kontrolü ve gate bölgelerinde hayata geçireceğimiz teknolojik ve inovatif yatırımlarla misafirlerimize artık daha hızlı ve daha güvenli seyahat imkanı sunacağız.Ancak tüm bunların yanında 2019'daki önemli bir başka hedefimiz, yeni terminal binamızın temelini atmak olacak. 2020 yılında tamamlanmasını öngördüğümüz yeni terminal binamızla toplam yolcu kapasitemizi yıllık 41 milyondan 65 milyona çıkartacağız. Böylece Sabiha Gökçen Havalimanı, Türkiye Cumhuriyeti'nin 2023 hedeflerine ulaşma yolunda Türk sivil havacılığının önemli bir oyuncusu olarak var olmaya devam edecek."

Kaynak: AA