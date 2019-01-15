Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası Münbiç operasyonu, daha önce kenti terk etmek zorunda kalan binlerce Münbiçliyi yeniden umutlandırdı.

Münbiçli gençler, Suriye'nin kuzeyinin terör örgütünden temizlenmesi için başlatılacak operasyona katılmak için gönüllü oldu.

Fırat Kalkanı bölgesinin sıfır noktasında görev yapıyorlar

Özgür Suriye Ordusu’na katılarak Türk Silahlı Kuvvetleriyle büyük operasyona hazırlanan Münbiçli gençler, Fırat Kalkanı bölgesinin sıfır noktasında görev yapıyor ve teröristlerin olduğu bölgeleri gözetliyor.

“Terör örgütü ne çocuk ne yaşlı kimseye merhamet etmiyor”

Münbiç’e gelerek ÖSO’ya katılan bir genç, “Türk kardeşlerimizin Münbiç'e gireceğini öğrendiğimde Özgür Suriye Ordusu’yla irtibata geçerek katılmak istediğimi söyledim. Terör örgütü ne çocuk ne yaşlı kimseye merhamet etmiyor. Arsalarımızı evlerimizi, paralarımızı yağmaladılar.” ifadelerini kullandı.

Münbiçliler operasyon emrini bekliyor

Operasyon Türkiye'ye gelen Münbiçlilerin topraklarına yeniden kavuşması için bir umut oldu.

Münbiçliler, evlerine yeniden kavuşmak için sabırsızlıkla gelecek operasyon emrini bekliyor.

Haber: Bülent Çulcuoğlu

Kamera: Esabil Bektaş