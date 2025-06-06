MHP Genel Başkanı Bahçeli: Darbeler anayasası yok edilmeli

MHP Genel Başkanı Bahçeli, bayram namazının ardından MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Beştepe'deki anıt mezarını ziyaret etti.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Bahçeli, Türkeş'in kabrine kırmızı ve beyaz karanfiller bıraktı, bakır ibrikle su döktü.

Ziyaretinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bahçeli, tüm gazetecilerin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bugün sevinçli bir iklimde mübarek Kurban Bayramı'nın idrak edildiğini belirten Bahçeli, "Sevinçli bir iklimden kastım, Terörsüz Türkiye hedefine yürüyüşün bu bayramla daha da güçlenerek devam etmesi halidir." ifadelerini kullandı.

"Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli"

Bölücü terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla başlayan süreçte, terör örgütü PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına işaret eden Bahçeli, "Bu önemli bir adımdır. Türkiye'nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, insan hakları ve demokratikleşme, kalıcı ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme, güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabulü açısından "Terörsüz Türkiye" sürecinin önemine işaret eden Bahçeli, "O sebepten dolayı, bugünkü bayram geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye'yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli." diye konuştu.

"Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır"

Tüm siyasi partiler ve yöneticilerinin topluma moral veren ifadeler kullanmasının önemine değinen Bahçeli, toplumsal gerginliğe, çatışmaya ve sokağa davete gerek duyulmaması gerektiğinin altını çizdi.

Bahçeli, "Dolayısıyla öncelikle bütün siyasi partilere ve hassaten de Cumhuriyet Halk Partisinin değerli yöneticilerine, Cumhuriyet Halk Partisinin mensuplarına Saraçhane'den çıkıp Ankara yolunda, Atatürk'ün izinde gitmelerini tavsiye ediyorum. Önümüzdeki dönemler için bunun hazırlığını yapalım. Yoksa 'kafamın tası attı, şunu şöyle edecek, böyle edecek.' Bu sokaklarda taslara gerek yok, akla ihtiyaç vardır. Türkiye'nin huzura, barışa, istikrara ihtiyacı vardır." dedi.

"Bütün siyasi partiler Türkiye için vardır, Türkiye Partisi olmak mecburiyetindedir"

Yeni anayasa çalışmalarının önemine dikkati çeken Bahçeli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Önümüzdeki dönemde, yani bayram sonrasında hazırlanacak olan anayasal çerçevede, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin önemli bir görev üstlenmesi suretiyle Türkiye'yi geleceğe hazırlayacak bir çalışmanın başlamasını da arzuluyoruz. Bunu millet olarak da temenni ediyoruz. Yani darbeler anayasası yok edilmeli, milli iradeye dayalı, siyasi partilerin hepsinin düşüncesi alınarak bir kurucu anayasa anlayışı içerisinde yeni bir anayasaya ihtiyaç olduğu kabullenilmelidir.

İkinci olarak Siyasi Partiler Kanunu, üçüncü olarak seçim sistemi gözden geçirilmelidir. Dördüncü olarak da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin daha verimli çalışabilmesi için iç tüzüğü güncellenmeli, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin varlığını herkese hissettirecek bir anlayışa sokulmalıdır. Meclis tartışmalarını da artık Meclis'e yakışır bir üslup içerisinde, karşılıklı anlayış, sevgi ve kardeşlik bağında devam etmelerini sağlayacak bir yapıya ulaştırmalarında yarar vardır. Artık bütün siyasi partiler Türkiye için vardır, Türkiye Partisi olmak mecburiyetindedir."

Açıklamasının ardından Bahçeli, basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi.