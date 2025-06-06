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TRT Haber 06.06.2025 08:01

Bahçeli'den bayram mesajı

MHP Lideri Devlet Bahçeli Müslüman aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti. Bahçeli "Yurt içinde ve yurt dışında yaşayan aziz vatandaşlarımızın kurban bayramını kutluyor hepsine cenabı Allah'tan sağlık saadet ve selamet dolu yıllar diliyorum" dedi.

Bahçeli'den bayram mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin sosyal medya hesabı üzerinden bayram mesajı paylaştı.

Bahçeli mesajında İslam dünyasında yaşanan gelişmelere dikkat çekti.

"İstikrarsızlıklarla boğuşan Müslüman aleminin huzur, refah, adalet ve güvenliğe bir an evvel ulaşmasını niyaz ediyor, Türk islam coğrafyasında yaşayan kardeşlerimizin mübarek bayramını dualarımla birlikte tebrik ediyorum" dedi.

Devlet Bahçeli paylaşımında ayrıca Hac farizasını ifa ve icra edenlere ibadetlerinin kabul ve makbul olması temennisinde bulundu.

Bayram tatilinde yola çıkanlara da can ve mal emniyeti açısından trafik kurallarına uymaları yönünde çağrı yaptı.

 

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Devlet Bahçeli Kurban Bayramı
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