MHP Genel Başkan Yardımcısı Karakaya: BM'de reform şart

11'inci Parlamento Sözcüleri Zirvesi Güney Afrika'nın Cape Town kentinde başladı. Zirvede, küresel iş birliklerinde parlamenter diplomasinin önemi ele alındı.

Açılışta konuşan Parlamentolar Arası Birlik Türk Grubu Üyesi ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, küresel sorunlarda BM'nin çözümsüz kaldığına işaret etti.

Karakaya, şunları söyledi:

"BM'nin reform edilmesi gerekiyor. Bu bağlamda, örgütü yüzyılımızın karmaşık zorluklarıyla yüzleşmek için daha uygun ve daha alakalı hale getirmek için tüm çabaları destekliyoruz. Bu bağlamda, Güvenlik Konseyi reformu kritik öneme sahiptir. Çünkü mevcut ve gelecek nesillerin yaşamları üzerinde doğrudan etkisi olacaktır. Türkiye'nin BM Güvenlik Konseyi reformu konusundaki ilkeli duruşu iyi bilinmektedir. Cumhurbaşkanımız, "Dünya beşten büyüktür" sloganıyla bunu en üst düzeyde vurgulamaktadır."

Karakaya, çok taraflı iş birlikleri ile sorunların çözülebileceğini belirterek, "Bu karmaşık zorluklar, dar çıkarların ötesine geçen yanıtlar gerektiriyor. Kalıcı ve kapsayıcı çözümlere ancak diyalog, karşılıklı güven ve dayanışmaya dayalı gerçek çok taraflı iş birliğiyle ulaşabiliriz" dedi.