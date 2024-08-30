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TRT Haber 30.08.2024 20:34

Metrobüs kazasıyla ilgili 5 tutuklama

Küçükçekmece'deki metrobüs kazasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden, metrobüs sürücüsü D.M.Ç. ve denetim amiri Ş.Y'nin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı. Kazayla ilgili metrobüs sürücüsü ifadesinde, "Bana yol çalışması olduğunu bildirmediler" dedi.

Metrobüs kazasıyla ilgili 5 tutuklama

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının, Beylikdüzü istikametinde ilerleyen metrobüsün Sefaköy mevkisinde karşı yönden gelen metrobüse yandan çarptığı kazaya ilişkin soruşturması sürüyor.

Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen 8 şüpheliden 5'i, savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, metrobüs sürücüsü D.M.Ç, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdürü M.E. ve müdür yardımcısı A.Y, metrobüs denetim amiri Ş.Y. ve yüklenici firma şantiye şefi M.S.K'nin tutuklanmasına karar verdi.

Metrobüs kazasına ilişkin ilk ifadelere TRT Haber ulaştı
Metrobüs kazasına ilişkin ilk ifadelere TRT Haber ulaştı

"Yol çalışması bildirilmedi"

Metrobüs kazasına ilişkin ilk beyanlara TRT Haber ulaştı. Feci kazaya yol açan metrobüs sürücüsü ile denetim amirinin ifadeleri ortaya çıktı. Metrobüs şoförü, emniyetteki ilk beyanında, kendisine yol çalışması yapıldığının bildirilmediğini söyledi.

"Bypass yolun açıldığını önceden bilmiyordum. Bununla ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Olay günü ben Telegram grubunda ve yolda baypas yol açıldığına dair bir uyarı görmedim."

Denetim amiri işçileri suçladı

Denetim amiri de beyanında yol bakımı yapan altı işçiyi sorumlu tutarak, "Bizim kontrolümüzde olan bir şey yoktu. Gerekli işaret ve levhaları koymak işçilerin göreviydi." dedi.

İfadeler bypass yolların açılıp kapanmasıyla ilgili iletişimsizliği de adeta gözler önüne serdi.

"İki günde bir veya günlük olarak metrobüs çalışma alanındaki baypas yol giriş çıkışları değişmektedir. Bununla ilgili araç şoförlerinin bulunduğu Telegram'daki kaptanlar grubuna ve çalıştıkları metrobüsün ekranına uyarı mesajları gitmektedir. Bildiğim kadarıyla İBB metrobüs işletme amirliği tarafından gönderiliyor."

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