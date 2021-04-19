Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde sürüyor. Teröristlerin barınma alanları tek tek yerle bir ediliyor.

Son operasyon Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yapıldı. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.

"Operasyonlar kararlıklıkla devam edecek"

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyonların kararlılıkla süreceğine vurgu yapıldı:

"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"