Metina'ya hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
Terörle mücadele sınırlarımız ötesinde sürüyor. Teröristlerin barınma alanları tek tek yerle bir ediliyor.
Son operasyon Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde yapıldı. Keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, hava harekatı ile etkisiz hale getirildi.
"Operasyonlar kararlıklıkla devam edecek"
Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda operasyonların kararlılıkla süreceğine vurgu yapıldı:
"Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!"
Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyi Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 9 PKK'lı terörist, Hava Kuvvetlerimizin başarılı hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 19, 2021
#MSB #TSK pic.twitter.com/9vaGcIkE6i