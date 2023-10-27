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Gündem
TRT Haber 27.10.2023 10:22

Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Uluslararası Limanı'nda bir gemide 610 kilogram kokain ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Ali Yerlikaya'nın X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Ekvador'dan gelecek olan muz kolilerinin içerisinde kokain yerleştirildiği istihbaratı alan narkotik güçleri, konteynerin uluslararası rotasını takip etti.

Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

Uyuşturucu madde Mersin Limanı'na geldiğinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 'NARKOGÜÇ' operasyonu başlatıldı.

Narkotik ekipleri tarafından yapılan aramada, 610 kilogram kokain ele geçirildi.

Operasyonda, muz yükünü alacak firmanın sahibinin de aralarında olduğu 3 şüpheli yakalandı.

Mersin Limanı'nda 610 kilogram kokain ele geçirildi

"Operasyonlarımız artarak devam edecek"

Bakan Yerlikaya, açıklamasında, operasyonu gerçekleştiren polisleri tebrik ederek, Türkiye'nin dört bir yanında zehir tacirlerine karşı operasyonların artarak devam edeceğini vurguladı.

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