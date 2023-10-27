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Gündem
TRT Haber 27.10.2023 10:01

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 olmak üzere toplam 5 terörist etkisiz hale getirildi.

Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
[Fotograf: AA]

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı ve Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK/YPG'li olmak üzere 5 terörist etkisiz hâle getirildi." ifadelerine yer verildi.

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