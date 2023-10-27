Cumhuriyet ile yükselen kadınlar birçok alanda başarıya imza attı

"Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürünmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."

Türk kadınına verdiği değeri bu sözlerle anlattı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk. Cumhuriyetin ilk yıllarından itibaren kadınların siyasal ve sosyal yaşama katılması için bir dizi adım atıldı. Tüm dünyaya örnek olacak adımlarla kadına farklı bir bakış açısı kazandırıldı. İşte, adından söz ettiren Cumhuriyet kadınları...

Türkiye'nin ilk kadın muhtarı: Gül Esin

1933'te Aydın'ın Demircidere köyünden, Türkiye'nin ilk kadın muhtarı seçilen Gül Esin...

Görevi boyunca kız çocuklarının eğitim alması için çaba sarf etti.

'Göklerin kızı' Sabiha Gökçen

Dünya tarihine adını ilk kadın savaş pilotu olarak yazdıran "Göklerin Kızı" Sabiha Gökçen…

Kariyeri boyunca 8 bin saat civarı uçuş gerçekleştirdi, 32 farklı askeri operasyonda vatanını savundu.

İlk kadın tarih profesörü: Afet İnan

Atatürk'ün manevi kızı Afet İnan, genç cumhuriyetin sosyal bilimler alanında yetiştirdiği,, dünyaca tanınan bir isim oldu. Henüz 17 yaşındayken öğretmenlik yapan İnan, dil eğitimi almak için Atatürk tarafından yurt dışına gönderildi.

Afet İnan, Türkiye'ye döndüğünde Türk Tarih Kurumu'nun kuruluşunda öncü rol üstlendi.

Milli Mücadele'nin 'Halide Onbaşısı'

Genç Cumhuriyetin tarihi yazılırken mürekkep hokkasını hiç bırakmayan; gazeteci, öğretmen ve akademisyen Halide Edip Adıvar, hem Türkiye'de hem de yurt dışında birçok üniversitede ders verdi.

Kadınların, toplum hayatına katılması konusunda çalışma yapan etkili isimlerden oldu.

Türkiye'nin ilk kadın tıp profesörü Kamile Şevki Mutlu, ilk kadın kimyageri Remziye Hisar, ilk kadın arkeoloğu Jale İnan ve niceleri...

Siyasetten eğitime, hukuktan sağlığa birçok alanda başarıya imza atan kadınlar genç Cumhuriyete damgasını vurdu. Kendilerinden sonra gelen nesillere cesaret, ışık ve gurur oldu.

Haber: Deniz Aslan

Kamera: Şemi Demirel