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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı İyi Parti’ye geçti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İyi Parti saflarında yoluna devam edeceğini açıkladı.

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Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı İyi Partiye geçti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Kocamaz, bugün Mersin için önemli bir karara şahitlik edeceklerini ve kaldığı yerden eksik hizmetleri tamamlamak üzere yeniden yola çıkacaklarını belirtti.

Kocamaz, şunları kaydetti:

"Türk milletine mensubiyeti olanlar, ona karşı sadakat hissi taşıyan ve 'Türk milliyetçisiyim' diyenler görevden kaçmazlar, kaçamazlar. Engelleri aşmak için ya bir yol bulurlar ya da bir yol açarlar. Biz de bugün Mersin'e ve Mersinliye olan inanç, güven ve muhabbetimizle, hizmetlerimizin devamı için yeni bir yol açıyor, İyi Parti saflarında yolumuza devam ediyoruz.

Rabbim aldığımız bu kararı Mersin'imiz, halkımız ve bizler için hayırlı eylesin. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun."

Kocamaz, vatandaşları provokasyonlara karşı uyanık olması konusunda da uyardı.

MHP’den istifa etmişti

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Kocamaz, 20 Kasım Salı günü düzenlediği basın toplantısıyla partisi MHP'den istifa ettiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

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