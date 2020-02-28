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Merkel'den Türk askerlerine yapılan saldırıya kınama
[Almanya Başbakanı Angela Merkel / Fotoğraf: AA]
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türk askerlerine yapılan acımasız saldırıları kınadı, rejim ve destekçilerine saldırılara son verme çağrısında bulundu.
Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Başbakban Angela Merkel'in, İdlib ve çevresinde hayatını kaybeden askerlerden dolayı taziyede bulunduğunu açıkladı.
Seibert, "Şansölye Merkel, Türk birliklerine yönelik acımasız saldırıyı kınadı ve Suriye rejimi ile destekçilerinin saldırılara son vermesi çağrısında bulundu" sözlerini kullandı.
Seibert, iki liderin, ateşkes konusunda yeni bir anlaşmanın acil olarak sağlanmasının gerekli olduğu ve bunun için mümkün olan en kısa zamanda siyasi görüşmelerin başlatılması hususunda hemfikir olduğunu anlattı.
Steffen Seibert ayrıca, Merkel'in İdlib'de yerlerinden edilenlere insani destek konusunda Alman hükümetinin dayanışmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt ettiğini de söyledi.
Etiketler: son dakika Almanya Başbakanı Angela MerkelSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 20:55
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