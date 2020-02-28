İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telefon trafiği devam ediyor.

Trump görüşmesi

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra İdlib'de yaşanan son gelişmeler başta olmak üzere, bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kahraman Türk askerlerini hedef alan alçakça saldırının faillerine gereken karşılığın verildiğini hatırlatarak, Türkiye'nin İdlib'de Soçi Muhtırası ile belirlenen alanın rejim unsurlarından temizlenmesi hususunda kararlılığını yeniden teyit etti.

İki lider, İdlib bölgesinde yaşanan büyük insanlık dramının önüne geçilmesi için ilave adımların vakit kaybetmeden atılması hususunda mutabık kaldı.

Beyaz Saray: Trump desteğini yineledi

Beyaz Saray, Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı telefon görüşmesinde İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyı kınadığını açıkladı. Ayrıca, “Başkan Trump, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeybatısındaki çatışmaları azaltma ve insani felaketi önleme çabalarına desteğini yineledi" açıklaması yapıldı.

Merkel görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Erdoğan-Merkel görüşmesinde İdlib'deki son durum ele alındı. Suriye krizinin ele alındığı görüşmede, bölgesel meseleler üzerinde iş birliği ve ortak çalışma konuları masaya yatırıldı.

Borisov görüşmesi

Erdoğan, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov ile de görüştü.

İki liderin görüşmesinde İdlib başta olmak üzere Suriye’deki son gelişmelerin bölgeye muhtemel etkileri ve iş birliği ele alındı.

Orban görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İdlib'deki gelişmeler, Suriye meselesi ve diğer bölgesel konular ele alındı.

Ursula von der Leyen görüşmesi

Cumhurbaşkan Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Sayın Ursula von der Leyen ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, rejimin saldırıları ve sebep olduğu insani kriz tüm boyutlarıyla ele alındı ve çözüm noktasında atılabilecek ortak adımlar üzerinde duruldu.

Erdoğan, Suriye krizinde çözüm için uluslararası toplumun daha fazla sorumluluk alması gerektiğini vurguladı.