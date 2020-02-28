İdlib'de Türk askerine yönelik alçak saldırı Birleşmiş Milletler'in de gündeminde. Genel Sekreter Antonio Guterres, saldırı ve tırmanan gerilimden derin endişe duyduğunu söyledi. İdlib'de derhal ateşkes ilan edilmesi gerektiğini vurguladı, ''Acil harekete geçilmezse gerginliğin her saat başı daha fazla artma riski var'' dedi.

BM Güvenlik Konseyi İdlib'i görüşmek üzere acil toplantı kararı aldı. Toplantı talebi, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti'nden geldi.

NATO'dan kınama

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın İdlib'deki saldırılarını kınayarak, bu saldırılara son verilmesi çağrısı yaptı.

ABD: Türkiye'nin yanındayız

ABD Dışişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, rejim saldırısını kınayarak, "NATO müttefiki Türkiye'nin yanındayız ve Esed rejimi, Rusya ve İran destekli güçleri, bu alçak saldırılara derhal son vermeye çağırıyoruz" sözlerini kullandı.

AB'den kınama

Avrupa Birliği'nden de "Tüm can kayıplarından dolayı üzüntü duyuyoruz" açıklaması geldi. Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, itidal çağrısı yaptı.

Borrell, İdlib'deki gerginliğin uluslararası açık bir askeri çatışmaya dönüşme riskinin bulunduğunu söyledi. Avrupa Birliği'nin güvenlik çıkarlarını korumak için her türlü tedbiri göz önünde bulunduracaklarını anlattı.

Almanya, İngiltere, Fransa, Ukrayna ve İran'dan kınama

Almanya da menfur saldırıyı kınadı. Berlin hükümetinden "İdlib'de yaşananları büyük bir endişe ile takip ediyoruz" açıklaması geldi. İngiltere ve Fransa, Esed rejimi ile Rusya'yı kınadı.

Ukrayna da Esed rejimi ve Rusya'nın İdlib'deki eylemlerini kınadı, Türkiye'ye başsağlığı diledi.

İran Dışişleri Bakanlığı ise şu andaki amaçlarının gerginliği bitirmek olduğu vurgulandı, "Astana'daki tüm ortaklarımızla yakın temasımız devam ediyor." denildi.

"Başın sağ olsun kardeş Türkiye"

Azerbaycan'dan da taziye mesajı geldi. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı, "Türk Askerleri'nin şehit düştüğü haberleri bizi derinden üzmüştür" açıklaması yaptı. Açıklamada, "Başın sağ olsun kardeş Türkiye" denildi.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar da şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı.

"Şahsım ve hükümetim adına Türkiye'mizin acısını yürekten paylaşıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum" açıklaması yaptı.