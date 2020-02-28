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BM Güvenlik Konseyi bugün İdlib için toplanacak
[Fotoğraf: Getty]
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye'nin kuzeybatısında, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere bugün acil toplanacak.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD, İngiltere, Almanya, Fransa, Belçika, Estonya ve Dominik Cumhuriyeti, İdlib'de artan gerginliği görüşmek üzere acil toplantı talebinde bulundu.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), bugün yerel saatle 16.00'da acil toplanma kararı aldı.
Etiketler: son dakika idlib bmgk BMSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 18:50
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