İdlib'de rejimin alçak saldırısında şehit olan 33 askerin cenazeleri ambulanslarla Hatay'daki hastanelere getirildi.

Şehitlerin baba ocağına Türk bayrakları asıldı

Kimlik tespitinin ardından ailelerine şehadet haberleri verilen şehitlerin evlerine ve baba ocaklarına Türk bayrakları asıldı.

Şehit askerlerden beşi için ilk tören Hatay'da yapıldı.

Uzman Çavuş Halil İbrahim Akyaka ile Uzman Onbaşılar Ahmet Alpaslan, Recep Bekir, Ali Taşöz, ve Er Cuma Bağatur için Hatay Devlet Hastanesinde tören düzenlendi.

[Fotoğraf: AA]

Bakan Akar ve kuvvet komutanları da törendeydi

Törene, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de katıldı.

5 şehidin cenazesi daha sonra, toprağa verilmek üzere memleketlerine uğurlandı.

Saldırıda şehit olan 28 askerin cenazeleri de düzenlenecek törenin ardından memleketlerine gönderilecek.