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ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden şehit askerler için taziye mesajı
[Fotoğraf: AA]
ABD'nin Ankara Büyükelçiliği, 33 askerin İdlib'de şehit olması nedeniyle taziye mesajı yayımladı.
ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinin Twitter hesabından paylaşılan mesajda, "İdlib'de dün gece gerçekleştirilen korkunç saldırılarda, Türk askerlerinin hayatlarını kaybetmesi dolayısıyla Türk halkına en içten taziyelerimizi sunuyoruz" sözlerini kullandı.
Esed rejim güçlerinin dün gece İdlib'de TSK mensuplarına karşı saldırıları sonucu 33 asker şehit olmuştu.
Etiketler: taziye mesajı abd'nin ankara büyükelçiğiSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:00
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