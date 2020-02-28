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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Fransız mevkidaşı Le Drian ile görüştü
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüştü.
Bakan Çavuşoğlu ile Le Drian'ın görüşmesinde, Türk askerine yapılan alçak saldırı ele alındı.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 17:17
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