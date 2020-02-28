Almanya Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert, Berlin’deki Basın Merkezi'nde açıklama yaptı. Seibert, yaptığı açıklamada, Suriye’nin kuzeybatısında özellikle İdlib'de yaşanan son askeri gerilimi büyük endişeyle izlediklerini belirterek, ''30’un üzerinde askerin ölümüne ve çok sayıda askerin de yaralanmasına yol açan Türk mevzilere yönelik saldırıyı kınıyoruz" dedi.

Bu olayın, bölgedeki gerilimi artırdığını ve İdlib bölgesi için bir ateşkesin ne kadar acil bir şekilde gerekli olduğunu gösterdiğini anlatan Seibert, bu konuda siyasi görüşmelerin yapılmasının önemine dikkat çekti.

"Dörtlü toplantı yapılması teklifi hala mevcut"

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde buna işaret edildiğini hatırlatan Seibert, "Almanya, Fransa, Türkiye ve Rusya arasında dörtlü görüşme olup olmayacağı" sorusuna "Şansölye Merkel, Cumhurbaşkanı Macron ve Cumhurbaşkanı Erdoğan buna hazır olduklarını belirttiler" karşılığını verdi.

Rusya’nın bu teklife henüz cevap vermediğini anlatan Seibert, "Dörtlü toplantı yapılması teklifi hala mevcut" dedi.

Seibert, böyle bir görüşmenin yakın bir zamanda yapılmasının ne kadar önemli olduğunu dün gece yaşananların gösterdiğini vurguladı.

Merkel, Erdoğan ile görüşecek

"Türkiye tarafından Avrupa'ya gitmek isteyen düzensiz göçmenlerin durdurulmayacağına" ilişkin açıklamalar yapıldığının belirtilmesi üzerine Seibert, "Şansölye Merkel bu sabah Yunanistan Başbakanı (Kyriakos) Mitsotakis ile görüştü. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşecek" dedi.

Şimdiye kadar bu konuda medyada haberler yer aldığını belirten Seibert, "Dikkatlice takip ediyoruz" sözünü kullandı.

Seibert, mültecilere ilişkin Avrupa Birliği (AB -Türkiye anlaşmasının önemini de anlattı.

Toplantıya katılan İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter de düzensiz göçmenlerle ilgili gelişmelere yönelik şimdiye kadar medyadan bilgi aldıklarını, Türkiye’nin kurumlarından kendilerine bilgi verilmediğini vurguladı.