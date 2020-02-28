Haber Giriş: Kaynak: Reuters, AA
İran'da okullar salı gününe kadar tatil
[Fotoğraf: AA]
İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle ülkedeki tüm okulların salı gününe kadar tatil edildiğini açıkladı.
Devlet televizyonuna konuşan Nemeki, yapılan değerlendirmelerin ardından okulların tatil edilmesini kararlaştırdıklarını belirtti.
Nemeki, söz konusu tatilin yarından başlayarak 3 gün süreceğini kaydetti.
Ölü sayısı artıyor
İran Sağlık Bakanlığı Halkla İlişkiler Sorumlusu Kiyanuş Cihanpur, ülke genelinde Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 34'e, vaka sayısının ise 388'e yükseldiğini belirtti.
Etiketler: koronavirüs coronavirüs covid-19Son Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 16:04
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