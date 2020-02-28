Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, hızla yayılmaya devam ediyor.

Ölü sayısının 2 bin 900'e yaklaştığı salgında toplam vaka sayısı ise 83 bini aşmış durumda.

İran'ın virüsle imtihanı

İran'da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 26'ya yükseldi.

Ülke halihazırda, Çin'den sonra en çok ölümün kaydedildiği yer durumunda.

İran Meclisi Başkanlık Heyeti Üyesi Muhammed Ali Vekili, yaptığı yeni açıklamada, 4 milletvekilinde koronavirüse rastlandığını belirtti.

Ayrıca, Sağlık Bakan Yardımcısı İreç Herirçi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur ve son olarak Cumhurbaşkanı Kadın ve Aileden Sorumlu Yardımcısı Masume İbtikar'ın da Covid-19'a yakalandığı açıklanmıştı.

Çin'den İran 20 bin tespit kiti daha

Çin, salgınla mücadeleye destek için İran'a gönderdiği 5 bin kite ilaveten, 20 bin tespit kiti daha gönderdiğini açıkladı.

Moğolistan Cumhurbaşkanı karantinada

Reuters haber ajansı, Moğolistan Cumhurbaşkanı Khaltma Battulga'nın Çin ziyareti dönüşünde karantinaya alındığını duyurdu.

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi'nden açıklama

Türkiye'nin Seul Büyükelçisi Ersin Erçin, koronavirüs salgınında Çin'in ardından "en fazla vakanın görüldüğü ülke" haline gelen Güney Kore'de, virüs teşhisi konulan Türk vatandaşının bulunmadığını söyledi.

Endonezya Güney Kore'deki elçiliğini kapattı

Endonezya’nın Seul Büyükelçisi Umar Hadi, elçilik ve Endonezya Yatırım Geliştirme Merkezi’nin bugünden itibaren geçici olarak kapatıldığını duyurdu.

Yeni Zelanda ve Nijerya'da ilk vakalar

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, İran'dan gelen 60 yaşlarındaki Yeni Zelanda vatandaşı bir kadında yeni tip koronavirüs tespit edildiğini açıkladı.

Nijerya Sağlık Bakanı Dr. Osagie Ehanire de ülkesindeki ilk Covid-19 vakasını teyit etti.

Ülkelerdeki vaka sayıları

Yeni tip koronavirüs görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumları ve yerel basınından derlenen verilere göre, vaka sayıları şu şekilde sıralanıyor:

Çin 78 bin 824, Güney Kore 2 bin 22, Japonya 918, İtalya 650, İran 254, Singapur 96, ABD 60, Kuveyt 43, Tayland 40, Fransa 38, Bahreyn 33, Avustralya 23, Malezya 23, Almanya 21, Birleşik Arap Emirlikleri 19, İspanya 17, Vietnam 16, İngiltere 15, Kanada 14, İsveç 7, Irak 6, Umman 6, Rusya 5, İsviçre 5, Hindistan 3, Filipinler 3, Hırvatistan 3, Yunanistan 3, İsrail 3, Lübnan 3, Avusturya 2, Pakistan 2, Finlandiya 2, Cezayir 1, Nepal 1, Sri Lanka 1, Kamboçya 1, Belçika 1, Mısır 1, Afganistan 1, Brezilya 1, Gürcistan 1, Kuzey Makedonya 1, Estonya 1, Hollanda 1, Romanya 1, Norveç 1, Danimarka 1, Yeni Zelanda 1, Nijerya 1.