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Libya'daki Mitiga Havalimanında uçuşlar yeniden askıya alındı
[Fotoğraf: TRT Haber]
Başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'nda uçuşlar, Hafter güçlerinin saldırıları nedeniyle bu ay 6'ncı kez durduruldu.
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Merkezi'nin yazılı açıklamasına göre, "savaş suçlusu Halife Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle" Trablus’un dünyaya açılan tek kapısı Mitiga Havalimanı’nda uçuşlar, yine askıya alındı.
Hafter milislerinin bu hafta içinde 3 kez hedef aldığı havalimanında uçuşlar, dün de roketli saldırı nedeniyle 09.00-12.00 arasında durdurulmuştu.
Bugünkü duyuruyla, Mitiga'da seferler ay içinde 6'ncı kez durdurulmuş oldu.
Birleşmiş Milletler Libya Özel Temsilciliği dün, başta havalimanına saldırılar olmak üzere, 12 Ocak'ta başlayan ateşkese yönelik tüm ihlalleri kınamıştı.
Etiketler: mitiga havalimanı Libya trablus hafter güçleri halife hafterSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 11:08
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