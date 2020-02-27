Hafter güçlerinin son 41 günde gerçekleştirdiği saldırılarda 9'u bebek, 21 sivil hayatını kaybetti.

Söz konusu saldırılarda 31 kişi de yaralandı.

Başkent Trablus'ta Sevani, Baaiş, Tarikşup, Hadbe Bedri ve daha birçok mahalle de milislerin hedefinde.

Mitiga'ya saldırılar sürüyor

Öte yandan, Trablus'un dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'na saldırılar devam ediyor.

Son 3 günde 10'a yakın roketin düştüğü havalimanı ve çevresinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

[Fotoğraf: TRT Haber]

Saldırılar, havalimanının zaman zaman uçuşa kapatılmasına da neden oluyor.

BM'den kınama

Ayrıca, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilciliğinden gün içerisinde yapılan açıklamada, Mitiga Havalimanı'na düzenlenen saldırılar ve ateşkese yönelik ihlaller kınandı.

Kamera: Aykut Olgun