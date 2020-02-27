Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi'deki aşırı Hindu milliyetçilerinin Müslümanlara karşı saldırılarından sonra ortalık savaş alanına döndü.

Camilerin hedef alındığı, Kuran-ı Kerimlerin yakıldığı olaylarda en az 35 kişi öldü.

Yeni Delhi’nin kuzeydoğusunda Müslümanların yoğunlukta yaşadığı bölgeleri hedef alan ve 4 gün süren şiddet olaylarında 200’den fazla kişi yaralandı.

[Yeni Delhi'nin Aşok Nagar bölgesinde Hinduların saldırısına hedef olan cami. Fotoğraf: AFP]

AFP haber ajansı, sosyal medyada dolaşan ve Delhi’nin Aşok Nagar bölgesinde kundaklanan bir caminin uğradığı ihlalleri gösteren videoyu teyit etti. Videoda, minaredeki hoparlörü söken saldırganların oraya Hinduları temsil eden bayrağı astığı görüldü. [Grafik: Ünsel Ayhan Aybek]

Yaklaşık 200 milyon Müslüman'ın yaşadığı Hindistan’da 1,3 milyar nüfusun yaklaşık yüzde 80’i Hindulardan oluşurken, yüzde 15’i Müslüman.

Kutuplaşmanın tavan yaptığı Hindistan’daki kanlı saldırılar, aylardan bu yana protesto edilen ve Müslümanları dışlayan Yeni Vatandaşlık Yasası (CAA) gerginliğinin devamı niteliğinde.

Aşırı sağcı Hindu milliyetçileri, geçen pazar gününden beri Müslümanların mahallelerine saldırarak evleri, iş yerlerini ve camileri kundaklıyor.

Pazar günü başlayan olaylar, Müslümanların CAA'e karşı düzenledikleri oturma eyleminin bir grup Hindu tarafından saldırıya uğramasıyla patlak verdi.

[Fotoğraf: Reuters]

"Polis göz yumuyor"

Müslümanlar, güvenlik güçlerini saldırılara göz yummak ve ihlalleri engellemek için adım atmamakla suçluyor.

Hindistan’da aylardan beri devam eden CAA karşıtı protestolarda polis ile göstericiler arasında çıkan arbedelerde ayrıca 30’a yakın kişi hayatını kaybetmişti.

2 gün önce ABD Başkanı Donald Trump’ı ağırlayan aşırı sağcı Hindu milliyetçisi Başbakan Narendra Modi ise dün sükunet çağrısı yaptı.

[Fotoğraf: Reuters]

Sosyal medya sitesi Twitter'daki hesabından açıklama yapan Modi, "Barış ve ahengin, halkın ruhuna esas olduğunu" vurguladı, "Delhi'deki kız ve erkek kardeşlerime barış ve kardeşliği korumaları için çağrıda bulunuyorum. En kısa sürede sükunetin sağlanması ve durumun normale dönmesi önemli" ifadelerini kullandı.

Muhalif Kongre Partisi Başkanı Sonia Gandi ise Modi’nin lideri olduğu Hindistan Halk Partisinin (BJP) önemli figürlerinden İçişleri Bakanı Amit Şah’ı istifaya çağırdı.

1984’teki Sih katliamları

Yeni Delhi 1984 yılında da Sihleri hedef alan büyük saldırılara sahne olmuştu.

Başbakan İndira Gandi’nin Sih koruması tarafından uğradığı suikasttan sonra başlayan olaylarda resmi verilere göre, çoğu Sih 2 bin 733 kişi hayatını kaybetmişti.

[Sihleri hedef alan saldırılar. Yıl: 1984. Fotoğraf: AFP]

Sihler ise ölü sayısının bundan çok daha yüksek olduğunu, yetkililerin gerçek rakamları gizlediğini iddia ediyor.