Haber Giriş: Kaynak: FMT News
Çin'de koronavirüs önlemi: Kendini ihbar edene 10 bin yuan ödül
[Fotoğraf: Reuters]
Küresel koronavirüs salgınının merkez üssü olan Çin'de virüse karşı mücadele sürüyor. Ülkede koronavirüs belirtileri gösterip kendini ihbar edenlere, testlerinin pozitif çıkması durumunda 10 bin yuan verileceği açıklandı.
Çin'de salgının ilk görüldüğü Hubey eyaletine bağlı olan Qianjiang kentinde, sağlık otoriteleri salgını kontrol altına almak için yeni bir yönteme başladı.
Halkı semptomları rapor etme konusunda teşvik etmek isteyen yetkililer, kendini ihbar eden vatandaşlara 10 bin yuan (yaklaşık 8 bin 800 TL) para verileceğini açıkladı.
Ancak 10 bin yuanlık para ödülü, ihbar sonucu yapılan testlerde pozitif çıkan hastalara verilecek.
Virüs taşıdığı iddiasıyla başvuran ancak henüz hastalık taşımayanlar bin yuan, şüpheli vaka olanlar ise 2 bin yuan alacak.
Etiketler: koronavirüs ihbar çinSon Güncelleme: 27 Şubat 2020 Perşembe 14:47
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