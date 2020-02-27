Çin'de salgının ilk görüldüğü Hubey eyaletine bağlı olan Qianjiang kentinde, sağlık otoriteleri salgını kontrol altına almak için yeni bir yönteme başladı.

Halkı semptomları rapor etme konusunda teşvik etmek isteyen yetkililer, kendini ihbar eden vatandaşlara 10 bin yuan (yaklaşık 8 bin 800 TL) para verileceğini açıkladı.

Ancak 10 bin yuanlık para ödülü, ihbar sonucu yapılan testlerde pozitif çıkan hastalara verilecek.

Virüs taşıdığı iddiasıyla başvuran ancak henüz hastalık taşımayanlar bin yuan, şüpheli vaka olanlar ise 2 bin yuan alacak.