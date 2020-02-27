BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, BM İnsan Hakları Konseyinin 43'üncü oturumunda yaptığı konuşmada, dünyanın farklı bölgelerinden insan hakları konularına ilişkin bilgi verdi.

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen "Vatandaşlık Yasası"na karşı protestolara değinen Bachelet, yasanın büyük endişe kaynağı olduğunu söyledi.

"Diğer gruplar tarafından Müslümanlara yönelik saldırılara karşı polisin harekete geçmediğine ve barışçıl protestoculara karşı polisin aşırı güç kullandığına dair gelen haberlerden endişeliyim." diyen Bachelet, Hindistan'da 23 Şubat'tan bu yana 34 kişinin hayatını kaybettiği bilgisini paylaştı.

Bachelet, "Tüm siyasi liderlere şiddeti önleme çağrısında bulunuyorum." dedi.