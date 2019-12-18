Hindistan'da, komşu ülkelerden gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası'na karşı düzenlenen gösteriler ülke genelinde sürüyor.

Ülkeyi krize sürükleyen süreci 5 başlıkta anlattık.

Hindistan'da hangi azınlıklar yaşıyor?

Hindistan 1 milyar 300 milyon nüfusu ile dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi.

Hinduların çoğunluğu oluşturduğu ülkede yaklaşık 200 milyon Müslüman yaşıyor.

Hindistan'da birçok dini grup bulunuyor:

Yüzde 79,8 Hindu

Yüzde 14,2 Müslüman

Yüzde 2,3 Hristiyan

Yüzde 1,7 Sih

Yüzde 2 Diğer

Yaklaşık iki yüzyıl İngiltere sömürgesi olarak kalan ülkede aşırı milliyetçilik ve beraberinde Müslümanlara karşı ayrımcılık yıllar içinde giderek arttı.

İnsanlar neden sokakta?

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, ikinci kez iktidara gelişi ile birlikte Müslümanlara baskıyı artırdı.

Hükümet, vatandaşlık yasasında Müslümanları dışlayan bir düzenlemeye gitti.

Buna göre, 2014'ten sonra Hindistan'a gelen Müslümanlar dışındaki göçmenlere vatandaşlık hakkı veriliyor.

Düzenleme, yaklaşık 2 milyon Müslüman göçmeni kamplarda alıkoyulma, hatta sınır dışı edilme riski ile karşı karşıya getirdi.

Karar, Müslümanları sokaklara döktü. Yasaya diğer gruplar da tepki gösteriyor.

Hindistan'ın seküler yapısının tehlikeye girdiği endişesi giderek büyüyor.

Hindular içinde bazı kesimler ise 6 dini gruba vatandaşlık veren yasa ile ülkenin yapısının değiştiği iddiasında.

Bu yüzden göçmenlere vatandaşlık verilmemesini istiyor.

Protestolar nerelerde düzenleniyor?

Gösterilere daha çok öğrenciler katılıyor.

Kuzeydoğu eyaletlerinde başlayan olaylar ülkenin güneyine sıçradı.

Delhi, Uttar Pradeş, Kerala, Maharaştra, Karnataka, Assam, Batı Bengal, Telangana, Tamil Nadu eyaletleri protesto düzenlenen bölgeler.

Öğrencilerin toplandığı yerler arasında başkent Yeni Delhi ile Müslüman nüfusun en yoğun olduğu Uttar Pradeş eyaleti de var.

Protestolarda polis şiddetinin artması tepki çekiyor.

Gösterilerde şimdiye kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 230 kişi gözaltına alındı.

Yasaya kimler tepki gösteriyor?

Düzenlemenin ardından Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'nden açıklama geldi.

Vatandaşlık Yasası'nın temelde ayrımcı olması nedeniyle endişe duyulduğu ifade edildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı ise Yeni Delhi yönetimini, dini azınlıkların haklarını, anayasayı ve demokratik değerleri koruma yönünde uyardı.

Müslümanlar Modi döneminde neler yaşadı?

Hindistan'da Müslümanlara yönelik ayrımcılığın artması uluslararası toplumda endişe ile karşılanıyor.

Aşırı milliyetçi Başbakan Modi, Müslümanların tepkisini çeken İslam karşıtı söylem ve politikalarıyla biliniyor.

2002 yılında 890 Müslümanın vahşice katledildiği Gujarat katliamı sırasında, Modi'nin eyalet başkanı olması sebebiyle katliamda parmağı olduğu öne sürülüyor.

Modi döneminde İslami çağrışım yapan yer isimleri birer birer değiştirildi.

Hindistan yargısının 1992'de Hindular tarafından yıkılan bir cami arazisini tapınak inşa etmeleri için Hindulara vermesi ise hala tartışılıyor.

Kaynak: TRT Haber

