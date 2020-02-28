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Hafter milislerinin saldırıları nedeniyle Mitiga Havalimanı'nda yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin Trablus Mitiga Havalimanı'na saldırıları sonucu hangarlardan birinde yangın çıktı.
Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UMH) bağlı Havacılık İletişim Başkanı Müsteşarı Hişam Ebu Şevket, Mitiga Havalimanı'na isabet eden 25 roket nedeniyle hangarlardan birinde yangın çıktığını söyledi.
Ebu Şevket, saldırılar nedeniyle yangına müdahale edemediklerini kaydetti.
Etiketler: mitiga havalimanı trablus hafter UMHSon Güncelleme: 28 Şubat 2020 Cuma 15:54
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