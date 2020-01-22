İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, basın kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Burada basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Akşener, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Devran" isimli kitabından sahneye uyarlanan tiyatro oyununa Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun eşlerinin gitmesini değerlendirdi.

Akşener, "Buna siyasi bir sonuç olarak bakabilir miyiz onu bilmiyorum. CHP'nin kurumsal yapısının oradaki fotoğrafta kurumsal sistem içinde bir karşılığı var mıdır? Onu da bilmiyorum. Benim bildiğim HDP'nin PKK ile arasına mesafe koymaması halinde CHP'nin teması olmayacağı şeklindeydi. Beyanatı var. Bu da bir değişiklik göstermediğine göre, aileler üzerinde konuşmayı doğru bulmuyorum. Ben siyasi partinin genel başkanıyım ben gitmezdim eşim davet edilse gider miydi? O da gitmezdi" dedi.

Kaynak: TRT Haber