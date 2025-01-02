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TRT Haber 02.01.2025 10:56

Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak

Memur ve memur emeklisinin zammı için gözler yarın açıklanacak Aralık 2024 enflasyon oranında olacak. Açıklanacak enflasyon verisiyle, 16,5 milyon emekli ve 4 milyon memurun alacağı 6 aylık zam oranı netleşecek.

Memur ve emeklisinin zammı yarın belli olacak

2025 asgari ücretinin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesinin ardından gözler memur ve emekli aylıklarına yapılacak zamma çevrildi.

Memur ve emekli aylıkları için kritik tarih 3 Ocak 2025. Bu tarihte aralık ayı enflasyon verileri açıklanacak. Böylece memur ve emeklilerin alacağı 6 aylık zam farkı belli olacak.

Memur ve memur emeklilerinin aylık artışları 7. dönem toplu sözleşme kapsamına göre belirleniyor.

Aralık ayı enflasyonu yarın açıklanacak
Aralık ayı enflasyonu yarın açıklanacak

Memur ve memur emeklileri, temmuz ayında yüzde 10'luk sözleşme zammı aldı. TÜİK verilerine göre, temmuz, ağustos, eylül, ekim, kasım ayları olmak üzere toplam 5 aylık enflasyon farkı toplamı yüzde 14,57 oldu. Öte yandan memur ve memur emeklilerine enflasyon farkının üzerine de toplu sözleşmeden doğan yüzde 6'lık bir zam eklenecek.

Yarın açıklanacak zam oranı yaklaşık 16,5 milyon emekliyi ve 4 milyon memuru etkileyecek.

SSK ve Bağ-Kur emekli zammı ne olacak?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin de 5 aylık verilere göre zam oranı belli.

Yüzde 14,57'ye ilaveten aralık ayı TÜFE'nin eklenmesiyle 6 aylık işçi ve Bağ-Kur emeklisinin de zam oranı belli olacak.

Yeni asgari ücret açıklandı
Yeni asgari ücret açıklandı

Enflasyon beklenti anketi yayımlandı

AA Finans'ın Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 3 Ocak Cuma günü açıklanacak aralık ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 19 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Ankete katılan ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,61 oldu. Ekonomistlerin aralık ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,10 ile yüzde 1,96 aralığında yer aldı.

Ekonomistlerin aralık ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına göre (yüzde 1,61), bir önceki ay yüzde 47,09 olan yıllık enflasyonun yüzde 45,21'e ineceği öngörülüyor.

Öte yandan, ekonomistlerin 2025 sonu enflasyon beklentisi aralık ayı itibarıyla yüzde 27,32 oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi, kasımda yüzde 2,24 artış kaydetmişti.

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