Memur-Sen Konfederasyonu, Ankara Anadolu Meydanı'ndaydı. Geçmiş toplu sözleşmedeki kayıpların telafi edilmesi ve kamu görevlilerinin beklentilerinin karşılanması için eylem yapıldı.

Eyleme ilgi yoğundu. 81 ilden 15 bine yakın kişi katıldı. Hükümetten yeni bir teklif talebinde bulunuldu.

[Fotoğraf: AA]

"İstiyoruz ki toplu sözleşmeden bayram havası ile çıkılsın"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, TRT Haber'e yaptığı değerlendirmede, masada anlaşmak istediklerini vurguladı, sözleşmelilerin haklarına yönelik yaklaşımı olumlu bulduklarını söyledi.

"İstiyoruz ki memurun alım gücü düştü, yükselsin, istiyoruz ki bütçeden hakkımızı, refahtan payımızı alabilelim. Bu konuda kararlıyız istiyoruz ki memur bu toplu sözleşmeden uzlaşı ile bayram havası ile çıkılsın. 3600 ek göstergeye yönelik vaadi kıymetli buluyoruz. Refah payına ilişkin bir umut ortaya konuldu, içinin doldurulmasını istiyoruz. Bu olumlu yaklaşımın yeni bir adil teklifle güçlendirilmesini, müzakere ile birlikte bayram havasında bitirilmesine fırsat verilmesini istiyoruz. Enflasyonun ücretlerimizi belirleyen değil, hükümetin ücretlerimizi belirleyen bir sistemin masada oturup pazarlığın devam etmesini diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

Uzlaşılırsa memurun zam oranı 22 Ağustos'ta açıklanacak

Toplu sözleşme sürecinde taraflar son kez masaya oturacak. Uzlaşı olursa zam oranı 22 Ağustos'ta belli olacak.

